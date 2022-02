Vadehavscentret er med i kapløb om prestigefyldt pris

Først var der 532 nomineringer til at vinde Mies Van Der Rohe Architecture-prisen, og nu er der kun 40 tilbage - en af dem er Vadehavscentret ved Ribe.

Arkitekturprisen er en af verdens mest anerkendte inden for arkitektur, og derfor er begejstringen også stor hos centrets direktør Klaus Melbye.

- At blive nomineret til Mies Van Der Rohe-prisen er jo en af Europas allerstørste arkitekturpriser, og det betyder jo, at der kommer mere fokus på os, fortæller han.

Natur, kunst og arkitektur i et sammenspil

Ifølge direktøren for Mies Van Der Rohe-organisationen er fællestrækkene for de nominerede, at den arkitektoniske kvalitet er høj.