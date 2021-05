Vadehavscentret vinder museernes Oscar

Ikke færdig med at vinde priser

Selvom bæredygtighedsprisen på mange måder overraskede museumsdirektøren, så er Vadehavscentret langt fra færdig med at fremme bæredygtigheden og vinde priser.

De har blandt andet planer om at få el-ladeplader på parkeringspladsen, og de arbejder på forevisninger om klimaets fremtid for Vadehavskysten - for blot at give et par eksempler på nogle af projekterne.

- I øjeblikket er vi ved at gro en vild eng rundt om museumsbygningen, der skal øge biodiversiteten. Vi mangler fortsat fem år, men vi er halvvejs, siger han.

Han tilføjer:

- Selvom vi har vundet prisen er vi slet, slet ikke i mål.