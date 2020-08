Hovedvej igen farbar: Lastbil væltede, da chauffør ville undgå at påkøre et dyr

Artiklen opdateret med oplysninger om årsag til uheldet klokken 12.15.

Hovedvej 12 er onsdag middag igen farbar efter en lastbil onsdag morgen væltede på den meget trafikerede landeven mellem Esbjerg og Varde.

Vagtchefen oplyser på twitter, at ulykken skete ved, at lastvognschaufføren ville undvige et dyr og kom ud i rabatten, hvorefter lastbilen væltede. Der er heldigvis ikke sket personskade.

Hovedvej 12 forventes spærret i lang tid, og bilister skal finde andre veje i morgentrafikken, lyder det fra vagtchefen. Foto: Mathias Øgendal / presse-fotos.dk

Ifølge vagtchefen kommer det til at tage en del timer at få fjernet lastbilen fra stede, så bilister opfordres til at finde alternative veje.

- Man kan i stedet benytte rute 11 og E20 ved Korskroen, og så skal man forvente længere rejsetid, siger vagtchefen.