Vakse vidner hjælper politiet med at fange formodet røver

Syd- og Sønderjyllands Politi har anholdt en 28-årig mand, som mistænkes for at have begået et røveri mod en Rema 1000-butik på Storegade i Esbjerg torsdag aften.



Det fortæller vagtchef ved politiet Anders Hansen natten til fredag.

Politiet fik anmeldelsen torsdag klokken 21.47.

- En gerningsmand indfinder sig i butikken, hvor han truer personalet med en kniv og får udleveret et pengebeløb, siger Anders Hansen.

Der var tre ansatte og et par vidner i butikken, da røveriet fandt sted. Ingen af dem har lidt fysisk overlast, men er chokerede.

- Det er man selvfølgelig, når man bliver truet med en kniv, siger vagtchefen.

Efter røveriet stak gerningsmanden af i retning mod Strandby Kirkevej.

- Vi har ret hurtigt nogle hundepatruljer på stedet, som af hjælpsomme vidner bliver dirigeret i den rigtige retning, fortæller vagtchefen.

- Cirka 300 meter fra butikken træffer man en mand, som svarer til signalementet af gerningsmanden, så han bliver anholdt. Og ikke langt fra ham finder hundene en taske med det, der formentlig er både udbyttet og gerningsvåbnet.

Anders Hansen kalder det "rigtig godt arbejde" af både politiet og vidnerne.

- Med hjælp fra vidner var vi hurtigt ude med ret mange patruljer, så han kunne simpelthen ikke nå at komme særligt langt væk, siger han om den formodede røver.

Den 28-årige mand er ifølge politiet fra Fyn. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag.