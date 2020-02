Vand: Et tilløbsstykke

Kammerslusen har i disse for vort land så våde tider en dobbeltfunktion. Den skal holde vandet ude, når der er højvande udenfor, og den skal lukke vand ud, når der er for meget vand indenfor, altså i marsken. Den kan bare ikke begge dele på en gang. Det paradoks var mange mennesker ude for at kigge på idag.

- Vi skulle lige se, hvor ekstremt det er, fortæller Bente Jensen fra Føvling.

- Vi har også et skib liggende herude. Vi kan ikke komme ud til det, men vi skulle lige se, hvordan det lå, fortæller hun.

Men selvom hun er taget ud for at se på vandmasserne, så ville hun ønske, vejret var lidt anderledes.

- Det her vejr behøver vi ikke at få igen, mener hun.

Det blæser pelikaner

Det blæser virkeligt mange pelikaner oppe på diget. Mindre børn morer sig med at lægge sig mod vinden og lade sig bære. En af dem er Oliver Pedersen, der er her med sin far, Dennis, begge fra tørskoede Rødding.

- Det er sjovt, at man kan læne sig op ad vinden og at se så mange herude. Det føles lidt voldsomt, men det kunne have været værre, fortæller Oliver.

Det lyder som om, de har snakket om det i bilen på vej herud.

- Vi har ikke været her i tre uger, men det overrasker mig, at der er så mange mennesker herude, fortæller Dennis Pedersen.

- Vi har set meget vand før, men ikke så mange mennesker, fortæller maskinføreren fra Rødding.

Gunnar Skov er vant til at komme i området, selvom han bor i Rødding. Han var også herude i mandags.

- Det er blevet meget værre siden, fortæller han.

Det skal nok gå

- Men der er ingen grund til bekymring. Når bare de kan åbne slusen, så bagvandet kan komme ud, så skal det sgu nok gå, slutter han. Bagvandet er det regnvand, der langsomt hober sig op inden for riget.

Det flugter meget fint med holdningen hos beredskabschef Jens Mølgaard.

- Bare det ikke bliver værre (mere regn og vind, red.), og de kan åbne slusen en gang imellem, skal det nok gå. Vi er fulde af fortrøstning, men vi er ved at være trætte af vand, fortæller beredskabschefen.