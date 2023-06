Vandt en million kroner til forskning i svangerskabsforgiftning - nu er undersøgelsen klar

I 2019 vandt Anne Cathrine Godtfredsen, der er fødselslæge og forsker ved Syddansk Universitetshospital i Esbjerg TV SYDs og TV 2 Fyns projekt 'Et Sundere Syddanmark', hvor seere fra de to regioner mente, at hendes projekt om svangerskabsforgiftning skulle støttes økonomisk.

Nu har hun undersøgt 234 gravide kvinders blod, for at se hvilken rolle et komplekst reaktionsmønster i blodet og et særligt protein fra moderkagen, har for udvikling af svangerskabsforgiftning.

Og det har givet forskerne ny viden om, hvad der sker i kroppen.