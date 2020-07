Vanvidsbilist fræser gennem landsby med 142 kilometer i timen

En fotovogn fra Syd- og Sønderjyllands Politi var mandag aften stillet op og målte hastigheder i et farligt vejsving i landsbyen Allerup ved Tjæreborg.

Så har vi igen en vanvidsbilist, der fræser gennem Allerup ved Tjæreborg i et farligt vejsving og vejkryds med 142 km i timen i en 50 km zone. Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter

Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Det resulterede ud over en stribe bøder også i seks klip - og en trafikant, der nu får taget sit kørekort i nær fremtid.

- Så har vi igen en vanvidsbilist, der fræser gennem Allerup ved Tjæreborg i et farligt vejsving og vejkryds med 142 km i timen i en 50 km zone. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter efter målingen.

Også på Busholmvej ved Øster Højst var der mandag aften gang i blitzene fra fotovognen, hvor hele 42 bilister havde for travlt og bøder for det.

Seks får desuden et klip i kørekortet for hastigheder op til 126 kilometer i timen i 80 kilometer-zone.

Læs også 206 fartsyndere snuppet på samme strækning

Øjeblikkeligt farvel til kørekortet

Vanvidsbilisten fra Allerup kan se frem til et snarligt besøg af ordensmagten. Syd- og Sønderjyllands Politi har i to år praktiseret enten at inddrage førerretten straks eller hurtigst muligt efter en måling. Alt efter om målingen er foregået på laser eller videovogn - eller om den er sket i en af politiets fotovogne.

Øjeblikkelig inddragelse sker ved 100 procents overskridelse, hvor hastigheden er højere end 100 kilometer i timen eller på motorvej ved mere end 200 kilometer i timen.

Læs også Politiet henter kørekortet hos vanvids-bilister