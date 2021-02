Vattenfall trækker sig fra nye vindmøller på land

En af de største ejere af vindmøller på landjorden i Danmark, det svenske energiselskab Vattenfall, vil ikke bygge nye vindmølleparker i Danmark, og selskabet lukker sin danske afdeling for projektudvikling af landvind. Samtidigt planlægger Vattenfall at sælge de af sine nuværende mølleprojekter, som er under opførelse.

Det bekræfter selskabet over for nyhedsbrevet Energiwatch.



Lokal modstand



Senest afviste et flertal i Tønder Byråd i torsdags Vattenfalls to mølleprojekter på Rejsby Hede og ved Haved øst for Rejsby med henholdsvis 18 og 15 møller. Mødet blev fulgt af omkring 3000 interesserede borgere via en videotransmission, og på mandag den første marts ventes Plan- og Miljøudvalget i Esbjerg Kommune at indstille til byrådet at sige nej tak til Vattenfalls projekt med opsætning af fire 180 meter høje vindmøller i Tjæreborg Enge til erstatning for de nuværende otte møller på hundrede meters højde.

De må ikke smadre



Udvalgsformand Karen Sandrini, Socialdemokratiet, har tidligere sagt, at “vindmøller ikke må smadre et lokalsamfund”, og esbjergborgmester Jesper Frost Rasmussen, Venstre, har sagt, at “Vattenfall godt kan droppe planerne, der kommer ikke 180 meter høje møller op i Tjæreborg med Venstres stemmer”.