Vejvrede: Arrig bilist bakkede ind i motionscyklister

Fire motionscyklister kørte mandag middag to og to på deres tur på vejene omkring Ribe.

En bilist passerede og dyttede af dem, da pladsen var lidt snæver.

- Det fik en af cyklisterne til at vinke undskyldende, men det blev misforstået. Bilisten stoppede og bakkede mod de fire cyklister, der måtte køre i grøften for at undgå påkørslen. En af cyklisterne blev ramt - men ingen kom dog noget til, oplyser vagtchef Henrik Sønderskov hos Syd- og Sønderjyllands Politi tidlig tirsdag morgen.

På baggrund af bilens registreringsnr. fandt politiet frem til den ophidsede bilist, der bl.a. er blevet sigtet for straffelovens bestemmelse om at forvolde fare for andres liv eller førlighed.

Kombinationen af cyklister i flok og andre trafikanter fører jævnligt til kontroverser - og mere sjældent til anmeldelser som i går.

- Vi opfordrer både bilister og cyklister til tålmodighed og overbærehed med hinanden, så vi undgår farlige situationer, når ivrige motionister og travle bilister møder hinanden på små og smalle veje. Vis hensyn til hinanden - og opfordringen gælder både cyklister og de øvrige trafikanter, siger vagtchef Henrik Sønderskov.