Veninder fik vild idé - nu opstår ny broderifestival

Fælles for seks kvinder fra Ribe er, at de elsker at brodere. Faktisk så meget at de tilbage i 2020 - helt uden erfaring - besluttede at stable en broderifestival i Ribe på benene – BrodeRibe.

Desværre satte coronapandemien en stopper for festlighederne, og derfor blev de seks sydjyske kvinder nødsaget til at rykke festivalen først til 2021 - men uden held. Coronaen havde stadig sit faste greb i Danmark og tvang endnu engang kvinderne til at rykke festivalen – denne gang til marts næste år.

På festivalen i Ribe vil der være workshops, foredrag, fællesmiddag, højskoleaften og en markedsplads, hvor alle med passion for broderi - fra amatører til garvede brodøser - kan få ny viden om broderi og tage del i fællesskabet omkring broderi, lover arrangørerne.

Overvældende interesse for broderifestival

55 timer efter billetterne til festivalen mandag blev sat til salg, er 359 ud af 500 billetter allerede solgt, hvilket i den grad glæder Lisbet Krogh Nielsen, der sammen med fem jævnaldrende veninder står bag BrodeRibe.

- Vi er så overvældede over den enorme interesse, folk har vist festivalen. Blandt de tilmeldte er brodøser fra hele Danmark og en enkelt fra Tyskland indtil videre, siger hun og fortsætter:

- Vi regner med at sælge alle billetter til BrodeRibe 2022. Det er jo også en oplagt julegave til kvinden, der har alt og ikke ved, at hun har brug for at komme på en broderifestival.

Behov for nytænkning

Strikkeklubber er kendt blandt mange, men kvinderne bag BrodeRibe føler i dén grad, at der mangler tilbud for folk med passion for at brodere, hvilket også er kvindernes drivkraft for at stable en broderifestival på benene.

- Vi elsker alle at brodere og nyder det fælleskab, vi får, når vi broderer og får vendt verdenssituationen. Vi håber, at festivalen også kan få andre i gang med denne fantastiske hobby, og at de, som allerede broderer i forvejen, vil nyde at møde andre ligesindede og få ny inspiration, fortæller Lisbet Krogh Nielsen.

Håb og drømme for fremtiden

Hvis BrodeRibe 2022 bliver en succes, drømmer arrangørerne om at gentage festivalen de kommende år, og ambitionerne er store.

- Vi har allerede nu ideer til, hvordan vi kan udvikle konceptet for eksempel med fællesbroderi, flere foredrag og udstillinger, slutter Lisbet Krogh Nielsen.