Venstre-mand ville pille skilt ned - det skulle han ikke have overvejet

Museumsskilt

Den megen uro kom helt bag på Søren Heide Lambertsen.



- Jeg er noget overrasket over, at et skilt kan vække så megen røre, siger han.

I JydskeVestkysten bliver han citeret for at sige: "Hvis man skulle have et skilt med fiskerihavn, burde det i stedet være et af de brune oplysningsskilte, som viser til attraktioner og historiske steder".