Venstre vil bruge en milliard kroner på ulykkesramt hovedvej

Forslaget er med i Venstres trafikudspil, som partiet fremlægger tirsdag. Folketingets partier skal sammen med regeringen i gang med trafikforhandlinger onsdag, og her kommer sikkerhed til at stå høj på prioriteringslisten for Venstre.

- Hvis det står til mig, skal vi i gang allerede i 2022, for her kan vi hurtigt gøre en forskel, hvorimod motorvejene tager længere tid at planlægge, siger Kristian Pihl Lorentzen.