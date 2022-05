Verdens bedste løbere dyster om at kvalificere sig til VM

En af løberne, der i den grad kan mærke presset, er Josefine Lind, der til daglig løber i klubben OK Gorm i Jelling.



- Der er mange nerver på til sådan et kvalifikationsløb, så det er vigtigt, at man holder sig til planen og tager en post ad gangen, for man kan hurtigt blive for nervøs, og så kan man misse en post eller lave en fejl, og så er man hurtigt ude, fortæller hun efter dagens første løb.

Og står det til Josefine, ønsker hun bare én ting for dagens sidste løb.

- Jeg har haft det lidt tungt de sidste uger fysisk, så jeg håber på, at det bliver mere teknisk krævende end dagens første løb, så jeg kan orientere godt og finde posterne, og så håber jeg på, at det rækker til en af topplaceringerne i finalen, siger hun.