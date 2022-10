Verdens øjne rettet mod Esbjerg - får besøg af 20 energibyer

Fokus på samarbejde

Temaet for mødet bliver 'energiomstilling baseret på offentlige og private partnerskaber', som Esbjerg Kommune formulerer det i en pressemeddelelse.

For enden af bordet sidder borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen (V), der også er præsident for samarbejdet World Energy Cities Partnership.

- Årsmødet i Esbjerg bliver det største, når man kigger på antallet af deltagere, og det styrker sammenhængskræften i sammenslutningen at der er så stor opbakning. Jeg glæder mig til at byde alle deltagere velkommen til Esbjerg, hvor vi bl.a. vil bruge årsmødet til at diskutere mulighederne for at udbygge samarbejdet på business-to-business niveau og skabe et fundament for akademiske partnerskaber, der fremmer udveksling af studerende og undervisere mellem medlemsbyerne, fortæller Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune og præsident i World Energy Cities Partnership.

Esbjerg Kommune er selv med i en del klimapartnerskaber med blandt andre Esbjerg Havn og Aalborg Universitet Esbjerg.