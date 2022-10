Verdens største havvindhal på vej til Esbjerg Havn

Med bygningen af hallen vil Esbjerg Havn være med helt fremme inden for havvindindustrien, mener havnedirektør i Esbjerg, Dennis Jul Pedersen. Anlægsinvesteringen lyder på et trecifret millionbeløb.

- Det er åbenlyst, at der allerede fra 2023 vil være for få faciliteter til rådighed på havnene omkring Nordsøen, og derfor ser vi frem til, at hallen står færdig allerede til næste år, siger han.

Derudover skriver Esbjerg Havn, at hallen vil være verdens største inden for havvind.

Flerårig samarbejdspartner bliver første lejer

Hallen kommer ifølge Dennis Jul Pedersen til at skabe flere hundrede arbejdspladser. Når den er klar til brug, vil Siemens Gamesa være første lejer på havnen. Virksomheden har flere års samarbejde med Esbjerg Havn.

- Vi er glade for at kunne udbygge vores mangeårige samarbejde med Esbjerg Havn med denne lejeaftale. Esbjerg Havn er et vigtigt omdrejningspunkt for aktiviteter indenfor havvind, og med den nye hal vil vi være endnu bedre rustet til fremtiden, siger administrerende direktør i Siemens Gamesa A/S, Torben Bang.

Pladsen for hallen er ryddet, så byggeriet er klar til at gå i gang. Den forventes at stå færdig ved udgangen af 2023.