Vestas lukker fabrik: 75 arbejdspladser i fare

Vestas stopper produktion på fabrik i Esbjerg med 75 ansatte, oplyser Vestas i pressemeddelelse.

Derudover lukkes produktion i tyske Lauchhammer og spanske Viveiro. De to fabrikker har henholdsvis 460 og 115 ansatte.



- For at imødekomme produktionskravene i vores skiftende produktportefølje har Vestas til hensigt at stoppe produktionen på tre europæiske fabrikker, hedder det i pressemeddelelsen.

- Da efterspørgslen efter de moduler (som produceres i Esbjerg, red.) gradvist vil skifte til markeder primært uden for Europa, forventer Vestas at afslutte produktionen af ​​strømomdannelsesmoduler i Esbjerg i løbet af første halvår af 2022. Vestas vil undersøge mulighederne for at flytte medarbejdere, der i øjeblikket arbejder på fabrikken i Esbjerg, til andre Vestas-steder i Danmark, lyder videre.

Hos Vestas forklarer driftsdirektør Tommy Rahbek Nielsen til Ritzau, at vindmølleproducenten ser sig nødsaget til at ændre sit setup.

- Den hurtige omstilling inden for energi, hastige introduktion af nye produkter og nylige integration af vores land- og havvindforretning kræver af os, at vi yderligere modner og udvikler vores forsyningsnetværk og produktionsaftryk, siger han i pressemeddelelsen.

Vestas vil nu gå i dialog med de berørte ansatte via deres fagforeninger.

Fabrikken hedder MHI Vestas Offshore Wind og ligger på Siriusvej på Esbjerg Havn.

Esbjerg-fabrikken åbnede i 2017 og har fungeret som samlefabrik for transformerelementer – såkaldte PCM’er.

På verdensplan har Vestas 29.000 ansatte, hvoraf 5.900 arbejder i Danmark.