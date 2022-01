Vestjysk idé skal give millioner til børnecancerfonden

Derfor er han også dybt taknemmelig for de mange hjælpende hænder.

- Uden alle dem der står her og hjælper, ville det her bare være en idé, siger Bjørn Jensen.

Planer om rekordsalg

Da projektet blev sat i søen i 2021, var det med en forhåbning om at sælge 800 gaveæsker - det blev til 14.000.

Dengang hjalp ti hold fra Team Rynkeby med salget, men i år er alle 21 med. Det betyder, at ølsalget har bredt sig fra Jylland til hele Danmark. Det får også idémændene til at skrue op for forventningerne.

- Vi har en stærk forventning om, at vi sælger over 50.000 gaveæsker, og så har vi mulighed for at støtte Børnecancerfonden med 2,5 million. Det er jo fuldstændig fantastisk, man kan ikke være mere stolt, siger Bjørn Jensen.

Øllene bliver også sat til salg i lokale dagligvarebutikker og på Team Rynkebys hjemmeside.