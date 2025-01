Vestjysk kommune skrottede som de første stærkt kritiseret test - nu er der nyt i sagen

Niels Christian Aahøj Bech er forperson i LGBTQ+ i Sønderborg. Han er ked af, at transkønnede, nonbinære eller interkønnede personer stadig ikke kan spille pige- og kvindefodbold i Jylland. Nu stiller han nyt forslag.

Der er dårligt nyt til de transkønnede, nonbinære eller interkønnede personer, der ønsker at kunne spille breddefodbold som piger eller kvinder.

På delegeretmøde i DBU Jylland lørdag, den største af DBU's seks lokalunioner, kunne der ikke opnås det krævede flertal på to tredjedele af stemmerne til et forslag om at gøre det muligt for ovenstående personer selv at vælge, hvilket køn vedkommende vil spille med. Det oplyser DBU Jylland i en sms til Ritzau. 74 stemte nej til forslaget og 34 stemte ja.

Kønsanbefaling i fodbold var til skelsættende afstemning: Forslaget gik ud på, at man fra sommeren 2025 og to år frem ville afprøve, at transkønnede, nonbinære eller interkønnede personer selv valgte, med hvem de ville spille fodbold. Forslaget har kun omhandlet breddefodbold. I 2022 udarbejdede Danmarks Idrætsforbund (DIF) en række anbefalinger vedrørende transkønnede, interkønnede og nonbinære i dansk idræt. DIF anbefalede, at specialforbundene - heriblandt DBU - snarest fandt ud af, hvordan man forholder sig til personer med forskellige kønsidentiteter. Det fik DBU til at nedsætte en arbejdsgruppe, der i 2023 holdt fire møder og til slut kom frem til en række anbefalinger. Arbejdsgruppen anbefalede i efteråret 2023, at folk selv skal kunne vælge, i hvilken kønskategori de vil deltage i breddefodbold. Spoler man et år længere frem i tiden, skulle DBU Jyllands fire regioner i november sidste år stemme om forslaget. Her stemte to regioner for, mens to regioner stemte imod, Forslaget fik lov til at blive bragt videre til delegeretmøde i DBU Jylland, hvor det lørdag blev nedstemt. Fold ud

- Mere på spil end fysikken Afslaget ærgrer Niels Christian Aahøj Bech, der er forperson i LGBTQ+ i Sønderborg. - Nu havde man muligheden for at være innovative i fodboldens verden og i DBU, og man havde mulighed for at være meget mere inkluderende i sporten, end man er i dag. De fysiske grunde er latterlige argumenter, der er meget andet på spil, når man skal inkludere alle i fodbolden. Hvorfor skal nogle mennesker føle sig forkerte, siger Niels Christian Aahøj Bech til tvSyd. Jens Christian Hansen, formand for DBU Jylland Region 4, der hører til i Syd- og Sønderjylland, var en del af den arbejdsgruppe, som havde stillet forslaget. Han er også ærgerlig over, at man ikke kom igennem med reglerne, som skulle gøre det lettere for klubberne.

Jens Christian Hansen, formand for DBU Jylland Region 4. Foto: Henning Mikkelsen, DBU Jylland Region 4

- Med et nej vil der jo stadigvæk være situationer, der skal håndteres, og så må vi jo kigge på, hvordan vi kan gøre det, siger han til tvSyd.

- For vi skal jo som organisation sikre, at klubberne får hjælp, hvis de har brug for det. Men det havde været nemmere, hvis vi havde fået en fast ramme for det. Mix-hold kan være løsningen Men den ramme kan måske være nærmere, end formanden for DBU i Sønderjylland forestiller sig. Niels Christian Aahøj Bech mener nemlig, at DBU kan gøre det muligt for transkønnede, nonbinære eller interkønnede, der ønsker at spille fodbold som piger eller kvinder - og også som mænd eller drenge for den sags skyld.