Dermed skal Ikast vinde hjemme i næste kamp for at fremtvinge et tredje og afgørende opgør om finalepladsen. Det vil samtidig kræve, at man som de første slår Esbjerg i ligaen i denne sæson.



Lørdagens vestjyske sejr er den 19. i træk på tværs af alle turneringer. Sidste gang Esbjergs håndboldkvinder ikke vandt en håndboldkamp var i Champions League mod franske Metz den 4. februar i år. Her tabte man med 36-31.