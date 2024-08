Vestjyske kommuner sender advarsel efter ulykke

Søndag eftermiddag blev to tyske drenge begravet under en stor bunke sand i Thy. De ligger nu i kritisk tilstand på Skejby Sygehus.

Esbjerg, Varde og Fanø kommuner har alle delt brandvæsenets opslag.

Det har den sønderjyske kommune Tønder også.

Varde kommune vil gøre mere

Søndagens ulykke skete som bekendt for to tyske drenge. Det er sket flere gange, at tyske turister har været offer for ulykker ved Vesterhavet. For eksempel sidste sommer, hvor en 54-årig tysk mand druknede, da han badede med sin søn. Eller i 2016, da et ældre, tysk ægtepar ligeledes omkom i en drukneulykke.

Derfor har Varde Kommune, der har det største areal af klitter ud af de fire kommuner, også tænkt sig at gøre mere for at sprede budskabet.

- Vi har ikke oplevet samme ulykke før, og derfor er vi stadig ved at finde ud af, hvordan vi når ud med budskabet til flest muligt. Af samme grund, er vi i dialog med Destination Vesterhavet, der har mere kommunikation med de tyske turister, end vi har, lyder det fra Søren Toksvig Jensen, der er kommunikationschef i Varde Kommune.

Ifølge Søren Toksvig Jensen, læser de tyske turister ikke Varde Kommunes sociale platforme, og derfor har de valgt at samarbejde med Destination Vesterhavet.