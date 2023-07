Engelsk avisgigant sætter fokus på Vestkysten

Den engelske avisgigant udgiver hver måned en 'togrejseartikel', der i denne omgang tager turen fra Hamborg til Esbjerg - og det er altså i den forbindelse, at de to vestkyst-byer er omtalt.

Det skriver JydskeVestkysten.

Nicky Gardner fremhæver blandt andet Esbjergs 'hjemlige bymidte' og forbindelsen til Fanø.

- Jeg synes, I er så heldige i Esbjerg, at I bare kan hoppe på færgen, og på ti minutter kan I være på Fanø, siger Nicky Gardner, som dog mener, at det er "lidt trist", at der mangler en forbindelse mellem havnen og byens centrum.

I samme klumme er der dog kun roser til Ribe.

- Der er brostenbelagte gader og græsbevoksede baner, utallige svaler og stære, så for mig er Ribe en fryd.