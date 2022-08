Torsdag får TV SYDs nye dokumentarserie "Esbjerg fB: Love it or leave it" premiere på TV SYD PLAY. Her kan du komme helt tæt på EfBs historiske nedtur i en dokumentarserie, hvor beskyldninger om psykisk og fysisk vold mod spillerne bliver startskuddet til en kaotisk sæson, der ender med nedrykning til 2. division.