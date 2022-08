I år 2000 blev Danmark godkendt som vinland af EU, og siden er det danske vinmarked vokset. Sydjylland er blevet et af de største dyrkningsområder, særligt ved kysten, hvor havet holder temperaturen oppe om vinteren og nede om sommeren. På Vester Vedsted Vingård glæder man sig til høsten i september-oktober, for den ser ud til at blive god.