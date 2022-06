Vidne søges - politiet i Esbjerg savner vidne efter vanvidskørsel ved sygehuset

En patrulje satte klokken 16.12 efter en sort Ford Mondeo, der kørte hasarderet i området nær Sydvestjysk Sygehus.

Undervejs kørte bilen ind på sygehusets parkeringsplads, ad Gormsgade i retning mod Haraldsgade. På parkeringspladsen måtte føreren af et køretøj bremse meget hårdt op for at undgå et sammenstød med den sorte Ford Mondeo, der kørte igennem med meget høj hastighed.

Mulig vanvidsbilist varetægtsfængslet

Føreren af den sorte Ford Mondeo, en 26-årig mand fra Esbjerg, blev anholdt på Birkedals Allé kort efter. Han blev ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg onsdag varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for blandt andet fareforvoldelse og narkokørsel.

Politiet har allerede afhørt en række vidner i forbindelse med sagen, men vil meget gerne i kontakt med føreren af det køretøj, der var ved at blive påkørt på parkeringspladsen ved Sydvestjysk Sygehus.