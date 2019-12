Vidne stoppede overfald på skoleelev – hvorfor greb andre ikke ind?

Indtil i går var Mette Jacobsen sikker på, at hendes barn skulle begynde på Vitaskolen Bohr i Esbjerg til næste år.

Men ved middagstid fredag var hun vidne til en episode, som hun helst ville have været foruden, og som nu får hende til at tvivle på, om det er den rette skole for hendes barn.

I en tunnel – kun få 100 meter fra skolens grund - stod en flok unge stimlet sammen om én person, der lå på jorden og råbte:

Lad mig være. Du har smadret min telefon!

Mette Jacobsen så, at en ung person var i gang med at sparke en dreng i hovedet og i maven, mens andre omkring stod med deres mobiltelefoner og filmede episoden.

Med det samme greb Mette Jacobsen ind, og hun lykkedes med at stoppe de unge i deres handlinger.

- Jeg synes, det er respektløst. Det er jo nogens barn. Hvor er vi henne i vores verden, når der ikke er nogen, der griber ind? Fortæller Mette Jacobsen til TV SYD.

Unge skal lære at agere

Efterfølgende kontaktede hun skolens ledelse for at gøre den opmærksom på hændelsen – og hun greb til tastaturet for at dele oplevelsen på Facebook.

- Jeg lavede et opslag for at få fokus på det her problem, at der ikke er nogen, der griber ind, når sådan en situation sker. Vi kan nok ikke undgå, at nogen en gang i mellem bliver udsat for et slag, men vi kan snakke med vores unge om, hvordan de skal agere i sådan en situation, siger Mette Jacobsen, der selv bor i byen.

Ifølge hende er historien fra i fredags ikke enestående. Tunnelen ligger kun få hundrede meter fra skolen, og den skulle være samlingspunkt for Vitaskolens elever før, under og efter skoletid, og det skulle ikke være det rareste sted at gå igennem.

Derfor har Mette Jacobsen det meget ubehageligt med at lade sit barn begynde på skolen til næste år.

- Jeg ville da ikke turde at lade ham cykle igennem den tunnel til skole, og jeg har hørt, at folk op til 18-års alderen heller ikke bryder sig om at køre igennem her, siger Mette Jacobsen og understreger:

- Der skal ske noget nu.

Tunnelen ligger kun få 100 meter fra Vitaskolen Bohrs matrikel. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Nærpoliti kan blive en løsning

Det kommer, der formentligt også til nu.

For efter Mette Jacobsen delte sit opslag på Facebook, er Diana Mose Olsen, formand for Børne- og Familieudvalget i Esbjerg Kommune (SF), gået ind i sagen.

- Jeg synes, det lyder rigtig voldsomt det, der er sket. Så fredag kontaktede jeg både direktøren og skolechefen for at høre, om de var bekendt med den episode, der åbenbart er sket, siger hun.

Det var de, og nu skal de i gang med en dialog om, hvad der skal ske for at forsøge at undgå lignende episoder igen.

Tidligere har SSP være synlige omkring tunnelen ved Vitaskolen Bohr, og Diana Mose Olsen kan godt forestille sig, at nærpolitet nu skal til være til stede i området.

Men det er ikke den løsning, hun håber på.

- Vi skulle gerne kunne gå i dialog med forældrene om, hvordan deres børn skal opføre sig, siger Diana Mose Olsen.

Diana Mosen Olsen, formand for Børne- og Familieudvalget i Esbjerg Kommune (SF), reagerede med det samme, da hun læste om fredagens episode i en tunnel ved Vitaskolen Bohr i Esbjerg. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD