Vigtig vindmølleproduktion flytter til udlandet efter statsligt afslag

Det kan DK Vindkraft dokumentere efter aktindsigt hos Esbjerg Havn. I en skrivelse fra tidligere transportminister Benny Engelbrecht lyder det:

- Jeg er bekendt med de nationale korridorer for vindmølletransporter som blandt andet vindmøllebranchen har udpeget som særligt vigtig for afvikling af vindmølletransporter. Her indgår også ruten Brande/Give og Esbjerg havn.

Men selvom branchen havde gjort ministeren opmærksom på vindmøllekorridorens vigtighed, så var beskeden: Betal selv.

- Siden 2013 er komponenterne kun blevet større og tungere. Der er flere eksempler på større ombygninger på statsveje de seneste år for vindmølleproducenter. Fælles for dem er, de er finansieret af branchen selv. Det, synes jeg, fortsat er en fornuftigt tilgang til virksomhedernes stigende krav til vejnettet. Desuden er det vigtigt at huske, at der også ligger vindmøllevirksomheder andre steder i landet, skrev ministeren.

I 2013 blev der undtagelsesvis afsat 45 millioner kroner til initiativer, der kunne forbedre mulighederne for transport af vindmøller på statsvejnettet.

Produktion rykker til udlandet

Siemens Gamesa er verdens andenstørste producent af vindmøller. Fabrikken i Brande beskæftiger i dag over 500 medarbejdere, mens fabrikken i Esbjerg har omkring 70 ansatte.

Det fremgår af referatet, at ledelsen vil arbejde på, at alle nuværende medarbejdere kan overflyttes til andre afdelinger på Esbjerg Havn. Derudover berører nedlukningen også en lang række danske underleverandører.

Fabrikken har Europas største produktion af offshore naceller, som nu står til at forlade Danmark. Produktionen ventes at flytte til Cuxhaven i det nordlige Tyskland eller til en anden fabrik i Europa, fortæller flere kilder til DK Vindkraft.

Dermed slutter Siemens Gamesas offshore nacelleproduktionen i Danmark, hvor der de sidste 20 år er blevet produceret naceller til mere end 2.000 havvindmøller.

Paradoksalt kommer nedlukningen kun få måneder efter beslutningen blev taget om at udbygge 150 GW havvind på Nordsøen på North Sea Summit netop i Esbjerg.