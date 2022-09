Ville frifindes - 47-årig voldtog steddatter i flere år

En 47-årig mand er i Vestre Landsret i Esbjerg onsdag idømt syv års fængsel for i flere år at have voldtaget sin steddatter og udsat sin egen datter for vold.



Det skriver Statsadvokaten i Viborg på Twitter.

Voldtægterne af steddatteren stod på i flere år frem til juli 2020. Da var hun ti år gammel. Pigen blev udsat for overgreb flere steder i hjemmet og på et hotelværelse i London.

Dertil kommer flere tilfælde, hvor stedfaren måtte opgive sit forehavende, fordi han var for fuld.