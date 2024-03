Vindmølletårn venter på politiet

Den 12. februar i år trillede en 350 ton tung del til et vindmølletårn af lastbilen, den lå på, og trillede ud på en mark.

Den spærrede for trafikken i nogle timer. I første omgang troede man, at det var et hul i vejen, der havde ført til uheldet. Det viste sig senere at være forkert. Vejdirektoratet fastslog kort tid efter, at hullet i vejen skyldtes det tonstunge tårn.

Efter tre uger ligger tårnet der stadig.

Vejdirektoratet oplyser i dag tirsdag til TV SYD, at:

- Transportøren har søgt om en tilladelse til at fragte det om ca. 14 dage (altså cirka den 19 marts, red.). Tilladelsen er dog ikke givet, da der endnu ikke er kommet nogen konklusion på, hvorfor det skete, oplyser Vejdirektoratet.

Allerede den 21. februar meddelte Syd- og Sønderjyllands Politi, at en afklaring var lige på trapperne, men den er altså ikke kommet endnu.

TV SYD har kontaktet Syd- og Sønderjyllands Politi for at høre, hvordan det ser ud, og afventer deres svar.