Virksomhedsbrand under kontrol - vej stadig spærret

Artiklen er fredag morgen opdateret med nye oplysninger om brandens udvikling.

Branden, der torsdag aften hærgede et lager ved virksomheden Biltema på Kjersing Ringvej i det nordlige Esbjerg er nu under kontrol.



Ifølge Bjørn Pedersen, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, var branden en større omgang, som politiet endnu ikke kender deltaljerne ved.



- Der har været en del efterslukninger, men branden er fredag morgen under kontrol. Vi har givet brandvæsenet fred til at slukke ilden, og først derefter, når alt er sikret og kølet ned, undersøger vi sagens konkrete omfang, fortæller han fredag morgen.

Kjersing Ringvej er fredag morgen stadig spærret, og politiet ved endnu ikke hvornår vejen genåbnes.

Torsdag aften fortæller Ole Aamann, der er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, at "branden er gået gennem taget med flere meter høje flammer og udvikler kraftig sort røg, der hænger over industriområdet syd for ringvejen".

Politiet opfordrede folk til at holde sig ude af røgfanen og lukke døre og vinduer i området. Samtidig var det vigtigt at give plads til, at brandvæsnet kan udføre sit arbejde.

Der er indtil videre ingen fare for befolkningen. Ingen er blevet evakueret, idet røgen kun er trukket hen over et industriområde og ingen beboelseskvarterer.

Branden var ved 21.30-tiden torsdag aften endnu ikke under kontrol, og Kjersing Ringvej blev omkring klokken 21 helt spærret for trafik.