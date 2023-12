Det er værdsat af Jesper Jensen, som aktuelt både er landstræner og cheftræner for Kamp i Team Esbjerg. Han stopper dog i klubben til sommer, og det er en af årsagerne til, at stregspilleren i første omgang kun forlænger med et år.

- Det eneste nye er, at Tomas (Axnér, red.) kommer. Jeg har hidtil haft en lidt flyvsk rolle og spillet på mange positioner, men den nye træner vil gerne have en større trup, og min rolle bliver anderledes, siger Kamp i pressemeddelelsen.

- Passer jeg ind i den, kan jeg få spilletid nok, og hvordan bliver det at få en ny træner? Men det er slet ikke ensbetydende med, at jeg stopper efter et år. Jeg er fortsat glad for at være i klubben.

Kaja Kamp kom til Team Esbjerg i 2020 fra TTH Holstebro.