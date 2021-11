Voldsom brand udvikler kraftig sort røg og høje flammer

En brand hærger torsdag aften et lager ved virksomheden Biltema på Kjersting Ringvej i det nordlige Esbjerg.

- Branden er gået gennem taget med flere meter høje flammer og udvikler kraftig sort røg, der hænger over industriområdet syd for ringvejen, fortæller Ole Aamann, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet opfordrer folk til at holde sig ude af røgfanen og lukke døre og vinduer i området. Samtidig er det vigtigt at give plads til, at brandvæsnet kan udføre sit arbejde.

Syd- og Sønderjyllands Politi fik anmeldelsen om branden kl. 19.24.

Der er indtil videre ingen fare for befolkningen. Ingen er blevet evakueret, idet røgen kun er trukket hen over et industriområde og ingen beboelseskvarterer.

Kjersing Ringvej blev 21-tiden helt spærret for trafik, og politiet forventer, at vejen vil forblive spærret til ud på natten.

Branden er ved 21.30-tiden stadig ikke under kontrol.



Artiklen opdateres.