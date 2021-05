Vrede Esbjerg-fans jagtede sportschef: Direktør vil uddele karantæner

En gruppe Esbjerg-fans risikerer udelukkelse og karantæne fra Esbjergs fodboldstadion efter en voldsom hændelse torsdag aften.

For selvom det for første gang i lang tid igen var muligt for publikum at indfinde sig på lægterne, så var det åbenbart ikke et glædeligt gensyn - i hvert fald ikke for en gruppe fans' vedkommende.



For efter kampen - som Esbjerg i øvrigt vandt 1-0 - brød en gruppe personer nemlig afspærringer tvang sig adgang til VIP-tribunen og siden -loungen.

Det skriver JydskeVestkysten.



Målet var ifølge JydskeVestkystens oplysninger at få fat i klubbens sportschef, Jimmi Nagel Jacobsen, som de havde sunget smædesange mod i løbet af kampen, og som nogle fans kræver fyret.

Inden det kom så vidt, blev gruppen dog stoppet af politi og kontrollører. Ingen kom ifølge avisens oplysninger til skade ved episoden.