Yasmin vandt Greta Thunberg konkurrence: - Jeg vil ikke skælde ud

Hun tilføjer:

- Jeg mener, at folk har mere lyst til at gøre noget for klimaet, hvis de bliver opmuntret til det. I stedet for at skælde dem ud for, at de ikke gør det, siger Yasmin Krarup Jensen.

Derfor var omdrejningspunktet for hendes tale også de små ændringer, som vi alle kan gøre:

- Jeg er dog ikke kommet for at skælde jer ud eller at fortælle jer, at alt I gør er forkert. Jeg er kommet for at informere jer om, hvordan det står til.

Sådan lød det under hendes tale.