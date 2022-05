Finn fik amputeret det ene ben: - Det hele slog bare fra og blev sort

Sygdommen kan have store konsekvenser. 20 procent af patienterne får en blodprop i hjertet eller hjernen indenfor kun fem år, og 50 procent af patienterne risikerer at dø eller få amputeret et ben indenfor 10 år.

Projekt vil forske i rigtig gangtræning

Patienterne kan dog selv forbedre deres blodomløb og derved deres mobilitet og større chancer for overlevelse ved at gå ture ud over smertegrænsen. Problemet er bare, at mange giver op, når det gør ondt.