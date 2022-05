Forskere vandt en million i TV SYD-program: Sådan har de brugt pengene

Kan et særligt protein være skyld i, at nogle mennesker lettere tager på i vægt end andre?



Det spørgsmål arbejdes der lige nu på højtryk for at få besvaret gennem et forskningsprojekt på Sydvestjysk Sygehus.

Et forskningsprojekt, der i november 2020 blev en realitet efter Else-Marie Bladbjerg vandt forskningskonkurrencen "Et Sundere Syddanmark" og en million kroner. Konkurrencen er samarbejde mellem TV SYD, TV 2/FYN, Syddansk Universitet og Region Syddanmark.

- Pengene betød, at vi fra start havde finansiering til hele projektet. Det er så sjældent, at man har det, siger Else-Marie Bladbjerg, der er professor og forskningsleder på Enheden for Tromboseforskning på klinisk biokemisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus.