Veteran gik en måned i koma, efter organ sendte giftstoffer op i hans hjerne

Det vil betyde en stor forskel, hvis flere patienter undgår at havne i leverkoma. For selvom behandlingen ofte kan få patienterne ud af deres koma, er det er en tilstand, som er forbundet med høj dødelighed og desuden en meget skræmmende oplevelse for patienterne og de pårørende.

Har man én gang haft leverkoma, er der samtidig stor risiko for, at det kommer igen, forklarer Elise Jonasson.

- Jeg er overbevist om, at hvis vi finder de her patienter og får dem behandlet i tide, så kan vi undgå mange indlæggelser med leverkoma, siger hun.

Tabubelagt sygdom

Hun har også et andet mål med sin deltagelse i Et Sundere Syddanmark. For ifølge hende er det både forbundet med tabu og stigmatisering at lide af sygdomme i leveren.

- Vi ved, at 40 procent af dem, der har en leversygdom, ikke har fortalt det til deres nærmeste pårørende. Jeg tror, at mange stadigvæk tænker, at man kun kan få skrumpelever, fordi man drikker for meget alkohol, og det er langtfra sandheden, siger Elise Jonasson.

En anden hyppig årsag er svær overvægt.



- Så jeg håber også, at jeg kan være med til at sætte fokus på leversygdomme, sådan at det er noget, vi taler om, siger hun.