I et lille byhus i Belgien hiver de millioner til Danmark

Med et par dage til EU-valget 9. juni gør formanden og næstformanden status på det arbejde, som EU-kontoret gør for kommuner og Region Syddanmark.

Værdi for pengene

Borgmester i Varde Kommune, Mads Sørensen (V), er også bestyrelsesformand for Det syddanske EU-kontor.

Han tøver ikke ét sekund på spørgsmålet om, hvorvidt der er værdi for pengene.

- Vi ved alle, at det er en kompleks opgave at lave EU-ansøgninger. Der er et nærhedsprincip i forhold til at forstå, hvordan EU og ansøgningerne virker. Der er jeg glad for, at vi har et kontor, som kan fremme syddanske interesser i Bruxelles, siger Mads Sørensen.