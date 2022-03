Frafaldet på fængselsbetjentuddannelsen stiger, mens behovet kun bliver større

Men det er ikke nok, mener hun.

- For at vi skal have aftalen til at rulle, kræver det stadig, at vi ansætter noget mere personale og fastholder dem, vi har, siger Mette Nielsen fra Fængselsforbundet.

Aftalen indebærer blandt andet, at eleverne i stedet for SU kan få fuld basisløn, hvilket ifølge Mette Nielsen dog kan være med til at tiltrække nye aspiranter.