Kriminaliteten falder, men alligevel kommer der flere indsatte i fængslerne

Mangel på fængselsbetjente er en ond spiral

Samtidig med at antallet indsatte stiger, så går antallet af ansatte i fængslerne den modsatte vej. Og dén udvikling viser sig i det psykiske arbejdsmiljø.

- Overbelægning i fængslerne og underbemanding er en ond spiral. Der er risiko for, at de betjente, der er tilbage, bliver udbrændt, og fangerne kan være frygteligt frustrerede over, at de skal vente længe på at få hjælp fra betjentene. Og når der så endelig er kontakt, har det været i en mere negativ situation, siger professor Linda Kjær Minke, der forsker i straf.