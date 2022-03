Lokal uddannelse gjorde det muligt for Mette at kunne løse problem i fængslerne

Hun elsker at være noget for nogen. Og hendes drøm er at inspirere de indsatte til en liv uden kriminalitet, når de igen bliver sluset ud i samfundet.



Og som hun siger, så ved man ikke, om de engang bliver ens naboer.



Giver overarbejde

Manglen på fængselsbetjente betyder, at hun ofte har fem-seks ekstra 12-timersvagter per måned.

- Det er megaærgerligt, at det skal være sådan. Men jeg kan også godt forstå vores ledere, for det er svært, at få folk ind, siger hun.



Selvom hun er ked af, at der ikke er tid til de opgaver, hun drømte om at løse, så har hun dog ingen planer om at forlade faget.



- Nej, jeg vil stadig være i det her fag, for jeg er simpelthen så glad for at være fængselsbetjent. Jeg tænker, at hvis vi får nogle flere betjente ind, så får vi også lov til at blive betjente igen - sådan rigtigt, slutter hun.