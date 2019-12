Husker du Peder? Han mistede synet efter en vildfaren raket ramte hans øje

Artiklen blev første gang udgivet 30. december 2017.

I dag er Peder Gejl Hansen fra Fanø i gang med en uddannelse som skibsmontør og har det godt, men ulykken har været en dyr lektie for ham. Peder bruger i dag sin fritid på at tage ud for at advare unge om det farlige nytårskrudt - og ikke mindst vigtigheden af at bruge sikkerhedsbriller, det gjorde han nemlig ikke selv, da det gik galt.

14-årige Peder Gejl Hansen fra Fanø blev blind på det ene øje, har fået tinnitus og har konstant hovedpine, efter at en raket eksploderede i hovedet på ham nytårsaften 2016.

Siden lavede Sikkerhedsstyrelsen en video med Peder og hans oplevelser den skæbnesvangre nytårsaften. Videoen er siden 2. juledag set knapt 217.000 gange.

- Jeg er glad for, så mange har set videoen. Jeg håber også, den vil have en positiv effekt på nogle af de unge, som ser, hvad der skete med mig, siger Peder Gejl Hansen til TV SYD.

Nytårsaften sidste år skulle den da 13-årige Peder Gejl Hansen og hans kammerat fyre den sidste raket af. Uden varsel eksploderede den.

Sikkerhedsstyrelsen har lavet en video med 14-årige Peder Gejl og hans dramatiske oplevelser sidste nytårsaften. Videoen er på kun fem dage allerede set knapt 217.000 gange. Foto: Privat

Kammeraten slap med en skramme, fordi han havde sikkerhedsbriller på. Det havde Peder Gejl ikke, og han blev kørt med ambulance til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og blev med det samme overført til Odense Universitetshospital.

Peder Gejl Hansen har nu tre procent syn tilbage - ”men det er bare hvidt lys”, som han selv siger.

