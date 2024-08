117 år gammel koloni giver børn minder for livet

I 117 somre har Sønderho Feriekoloni været hjemsted for stjerneløb, sælsafari og konkurrencer i sandslotte for hundredevis af børn i Esbjerg Kommune.

Nina Sørensen fra Esbjerg har i flere år haft sin 9-årige datter Christine på feriekolonien. - Sommeren kan godt være lidt lang for børn i den alder, så at booste oplevelsen med en feriekoloni, er en god mulighed, siger Nina Sørensen.

På kolonien prøver et hold på omkring 30 børn at sove i sheltere, lave mad over bål og meget mere. Men oplevelsen er mere end bare et kort ophold på Fanø. - Det er fantastisk, at børnene kan have muligheden for at få den her oplevelse, hvor de kommer ud og udvikler sig, fortæller Nina.

Koloniens sidste hold ankom den 1. august og tager hjem den 9. august. Foto: Julie Rasmussen, TV SYD

Efter Christines gode oplevelser, er hendes 7-årige lillesøster, Sophie, også med denne gang. Nina fortæller, at begge piger har glædet sig til feriekolonien. Christine havde endda så god en tur på koloniens første sommerhold, at hun fik lov til at komme med en ekstra gang. - Jeg får fortalt, at Christine er den fødte kolonist, så efter vi fik kigget i kalenderen, kunne vi ikke sig nej, siger Nina. Lærerige oplevelser Christine opdagede Sønderho Feriekoloni for første gang i 2022. Hun havde fået en annonce med hjem fra skole, som gav hende lyst til at prøve kolonien. - Det første år, havde hun en fest. Hun fik nye venner og prøvede sig selv af, og det virkede som, at hun voksede en halv meter, beskriver pigernes mor.

Jeg kan mærke, at kolonien gør en forskel for børnene Paul Kristensen, kolonileder på Sønderho Lejrskole og Feriekoloni

Da Christine kom tilbage med Fanølinjen, var hun allerede klar på at tage afsted igen. Den hjemvendte pige havde indsamlet telefonnumre på hendes nye venner og ville afsted med det samme igen. - Jeg kan se, at hun tager hånd om de børn, som har svært ved at sige farvel til deres forældre. Hun føler et ansvar for, at alle skal have det godt. Ifølge Nina vokser pigerne på kolonien og lærer at tro på sig selv. Kolonileder gennem 18 år Børnenes koloniophold i Sønderho planlægges og varetages af Poul Kristensen, som har været kolonileder på stedet i 18 år. - Jeg kan stadigvæk møde voksne, der har været her for 18 år siden, og de fortæller stadigvæk om deres gode oplevelser, griner Poul Kristensen, som sætter gang i en vandkamp.

Poul har selv været på feriekolonien som barn. Foto: Anders Kaas Larsen, TV SYD

Kolonilederen arbejder fuldtid med daglige aktiviteter for børnene og vedligeholdelse af bygningerne. - Det er efterhånden blevet en livsstil, men jeg kan mærke, at kolonien gør en forskel for børnene. Mange bliver venner for livet herovre, fortæller Poul Kristensen. Sidste gang på feriekoloni Selvom det kan blive svært for Nina at få Christine og Sophie med hjem fra feriekolonien, så bliver det sidste gang.

Jeg tror sagtens, at pigerne kunne tænke sig at tage på en feriekoloni næste år Nina Sørensen

Feriekolonien i Sønderho skal lukke, da den er en del af Esbjerg Kommunes nye budgetaftale, der har til formål at finde besparelser. - Vi må se, hvad næste år bringer, men det er helt sikkert, at Christine og sikkert også Sophie kommer til at savne det, lyder fra Nina. Sønderho Lejrskole og Feriekoloni ejes af Esbjerg Kommune, og derfor skal lederen Poul Kristensen finde et andet arbejde.