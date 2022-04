60-årig mand fundet død efter brand på Fanø

En 60-årig mand er fundet død efter brand i et hus i Nordby på Fanø.



Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Familien er underrettet.

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands politi Ole Aamann oplyser, at politiet via 112 fik en anmeldelse om en brand i et hus i Nordby klokken 16.47.

Herefter rykkede brandvæsen, ambulance, lægebil og politi ud til huset.

Kort efter ankomsten til huset fandt røgdykkere den 60-årige mand livløs i huset. Der er tale om husets beboer.

Huset er svært beskadiget

Vagtchefen oplyser, at branden er slukket, men huset er svært beskadiget af ulykken.

Taget er blandt andet delvis faldet sammen, og der arbejdes nu med at afstive huset, så det ikke faldet sammen.

Kort efter klokken 20 oplyser politiet, at de forventer at være på stedet omkring en time endnu.