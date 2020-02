72-årig mand sigtet for drabsforsøg mod 63-årig kvinde

Opdateret med oplysning om politiets nye sigtelse

Den 63-årige kvinde blev i helikopter fløjet til behandling på Odense Universitetshospital, hvor hun nu meldes uden for livsfare.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi onsdag formiddag i en pressemeddelelse.

Politiet modtog klokken 01.54 anmeldelsen om en 63- årig kvinde, der var blevet udsat for grov vold i Sønder Ho på Fanø.

Ved ankomsten til adressen blev en 72-årig mand fra Frederiksberg anholdt.

Syd- og Sønderjyllands har spærret gerningsstedet af, mens efterforskningen står på - og den forventes at vare det meste af onsdagen.

I første om gang blev den 72-årige mand alene sigtet for grov vold - men siden har politiet vurderet, at han skal sigtes for drabsforsøg. Han bliver fremstillet i et grundlovsforhør klokken 15.00 ved Retten i Esbjerg, hvor anklageren vil anmode om lukkede døre.