Advokat tvivler på at den rigtige blev dømt for drab

I 1989 blev en udviklingshæmmet mand, Erik Solbakke, dømt for ni år tidligere at have slået den 15-årige Anette Thomsen fra Fanø ihjel, mens hun tog solbad i en klit ved Fanø Bad. Men var det ham? Det tvivler forsvarsadvokat Mette Grith Stage fra Fredericia på.

Hun har gennemgået hele sagen om Erik Solbakke for TV2. Han blev også dømt for den såkaldte mordbrand på Hotel Hafnia i København i 1973, som slog 35 mennesker ihjel.

Der er ingen vidner, der er ingen tekniske beviser. Jeg synes, det er meget betænkeligt. Mette Grith Stage, forsvarsadvokat, Fredericia

Betænkeligt

- Der er ingen vidner, der er ingen tekniske beviser. Jeg synes, det er meget betænkeligt, at han er blevet dømt for dette drab, siger Mette Grith Stage til TV2.

Tilståelsen

Mandag indleder TV2 dokumentarserien "Tilståelsen", og tirsdag handler serien særligt om drabet på Anette Thomsen .

- Når vi har at gøre med en psykisk udviklingshæmmet lovovertræder, som tilstår, er det vigtigt, at der er noget objektivt eller vidneforklaringer, som underbygger denne tilståelse, siger Mette Grith Stage i serien.

En gennemgang af sagsakterne om den svagt begavede Solbakke viser, at hans tilståelser faldt under i alt 89 afhøringer, hvoraf de 85 skete uden at der var en advokat eller bisidder til stede.

00:19 Lyt til forsvarsadvokat Mette Grith Stage her. Luk video

Læs mere om dokumentarserien Tilståelsen her.