Alternativet-borgmester genopstiller ikke

Svært at samle folk

Da hun henover julen gjorde status på de første år i borgmesterstolen, vejede de gode ting ved jobbet ikke tungest.

- Jeg synes ikke, jeg oplever, at byrådet er med på at arbejde på den måde. Jeg synes, jeg sidder i et byråd, hvor man i for høj grad er optaget af egne projekter og egne vælgeres interesser, siger Sofie Valbjørn.

Hun har haft fokus på at arbejde for hele Fanø, og nu har hun altså besluttet, at det ikke kan lade sig gøre.