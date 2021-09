Arne Jensens store dag: Fragtede Majestæten rundt i golfvogn

En elektrisk arbejdsdag

I første omgang skulle Dronning Margrethe transporteres rundt i Nordby efter et besøg på Fanø Museum. Siden gik turen til Sønderho - så vidt vides ikke i golfvognen. Men på rundturen i Sønderho var det igen med Arne Jensen bag rettet og med kongelig passager på bagsædet.

Selve golfvognen er drevet af elektricitet. I en kort periode gik strømmen dog på det klimavenlige køretøj - men midlertidig kongelig chauffør, Arne Jensen, tog den situation stille og roligt.

- Der var lige et par sekunder eller ti, men jeg gik ikke i panik, siger Arne Jensen til TV SYDs reporter.

Sidst på eftermiddagen kunne Arne Jensen trække håndbremsen og slukke for strømmen - troede han, for mens Dronningen ikke længere have brug for et lift, så så et par af de lokale damer muligheden for en lille køretur.

- Er du færdig med Dronningen. Kan vi så få et lift ned i byen?, spurgte en kvinde i den lokale fannikedragt.

Og som royal chauffør så har man vel pli og charme:

- Kønne piger kan altid komme med, slutter Arne Jensen på en arbejdsdag der blev lidt længere - og meget anderledes i forhold til normalen.