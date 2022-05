BBC filmer storslået naturdokumentar om Vadehavet

- Klimaet og vejret påvirker i den grad vores optagelser, og det kræver stor tålmodighed at lave fjernsyn om natur, men det har været det hele værd at filme ved Vadehavet.

Sådan lyder ordene fra Russell Barnett, der er instruktør på BBC's kommende naturdokumentar om Skandinavien.

Gennem tre afsnit besøger BBC Norge, Sverige, Finland, Island og ikke mindst Danmark, hvor Vadehavet er blevet udvalgt som fokusområde.

For folkene bag dokumentaren var det vigtigt at vise, at Skandinavien er andet end høje bjerge som mange associerer Skandinavien med.

- Vi valgte, at Vadehavet skulle være i fokus i Danmark, fordi vi ville have et område, der adskiller sig fra det, som mange tænker, er typisk Skandinavisk, siger Russell Barnett og forklarer, at den smukke natur og fuglen Islandsk Ryle overbevidste dem om, at Vadehavet var det perfekte sted at filme.

Lokal guide

Til at hjælpe med at finde de bedste spots til programmerne har BBC allieret sig med John Frikke, der er naturkonsulent ved Nationalpark Vadehavet.

- Jeg har hjulpet dem med at finde de bedst egnede lokaliteter, så nu har de filmet på Rømødæmningen, Fanø og ved Højer Vade, siger John Frikke.

For John Frikke var det en oplevelse for livet at være en lille del af BBC's kæmpe set up.

- Det har været meget lærerigt at arbejde tæt sammen med så dygtige fotografer, som alle er gået vildt dedikeret til opgaven, siger han og fortæller, hvordan de alle kæmpede for at få de bedste skud - uanset hvilke udfordringer de mødte.

Uforudsigelige omstændigheder

BBC's filmhold har optaget syv dage ved Vadehavet, og det er ikke længe, når man skal have de helt rigtige skud i kassen.

- Det lyder af meget, men det er det ikke, for vi kan jo ikke styre naturen, og vi er afhængige af, hvordan vejret er, og om fuglene kommer tæt nok på, før vi får gode billeder, fortæller Russell Barnett.

Covid-19 har sat optagelserne på standby, og derfor har tilblivelsen af dokumentaren varet i over to år, men nu er der ifølge instruktøren lys for enden af tunnelen, for alle optagelserne bliver efter alt at dømme færdige senere på året.