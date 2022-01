Beredskabet er klar til storm i Syd- og Sønderjylland

Fokus på vandstanden

Hos Sydvestjysk Brandvæsen, der dækker Esbjerg, Fanø og Varde kommuner, har man især blikket rettet på vandstanden mellem Esbjerg og Fanø. Prognoser viser nemlig, at vandstanden på Fanø kan nå mere end to meter over normalen, og det får altså alarmklokkerne til at ringe på forhånd.

- Vi forventer en vandstand på to meter og 49 centimeter over normal vandstand på Fanø, når der er højvande derovre i aften. Man siger, at færgerne ikke sejler, når der er to meter og 50 centimeter, så det er noget vi har skærpet opmærksomhed på, siger Jens Mølgaard.

Jens Mølgaard siger til TV SYD, at man i går har klargjort al materiel og er klar til at rykke ud, hvor der skulle blive brug for det.