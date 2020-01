Blæst og højvande i vente i natte- og morgentimerne

Både politi og beredskab er klar til at reagere, hvis der bliver behov for deres indsats i aftenens og nattens løb på Fanø eller i Esbjerg. Arkivfoto: Syd- og Sønderjyllands Politi

I nat vil et kraftigt lavtryk bevæge sig sig mod nordøst op igennem Nordsøen. Det giver en overgang kraftig vind fra sydvest, som skaber forhøjet vandstand i Vadehavet.

Ved højvandet kl. 05 onsdag morgen kan vandstanden nå op imellem 2,5 og 3,0 meter over normal vandstand (DVR).

Den forhøjede vandstand bliver ret kortvarig og ventes at være under 2,4 m onsdag morgen kl. 07.

Tirsdag aften er der sat advarselskilte op på Esbjerg Havn om risikoen for at det kan skvulpe ind over kajkanten i morgentimerne.

- Vi har også advaret beboerne i sommerhusområder på Fanø om, at der kan blive tale om oversvømmede arealer og veje, oplyser vagtchef Karsten Høy, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Både politi og beredskab er klar til at reagere, hvis der bliver behov for deres indsats i aftenens og nattens løb.